Чемпионат Испании. Победы Сосьедада и Осасуны

Сегодня состоялись еще два матча в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. «Реал Сосьедад» дома одержал волевую победу над «Эспаньолом», а «Осасуна» на выезде обыграла «Эйбар» благодаря дублю Рубена Гарсии.
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» - 2:1
Голы: 0:1 – 10 Давид Лопес, 1:1 – 56 Виллиан Жозе, 2:1 – 84 Исак
«Эйбар» - «Осасуна» - 0:2
Голы: 0:1 – 6 Рубен Гарсия, 0:2 – 74 Рубен Гарсия
33-й тур Ла Лиги завершится сегодня матчем «Реал» - «Хетафе». Начало – в 23:00 по Киеву.
Олег Дидух, Sport.ua
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