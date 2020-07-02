Чемпионат Испании. Победы Сосьедада и Осасуны

Сегодня состоялись еще два матча в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. «Реал Сосьедад» дома одержал волевую победу над «Эспаньолом», а «Осасуна» на выезде обыграла «Эйбар» благодаря дублю Рубена Гарсии.

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» - 2:1

Голы: 0:1 – 10 Давид Лопес, 1:1 – 56 Виллиан Жозе, 2:1 – 84 Исак

«Эйбар» - «Осасуна» - 0:2

Голы: 0:1 – 6 Рубен Гарсия, 0:2 – 74 Рубен Гарсия

33-й тур Ла Лиги завершится сегодня матчем «Реал» - «Хетафе». Начало – в 23:00 по Киеву.