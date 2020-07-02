33-й тур
Реал Сосьедад
2:1
Эспаньол
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Испании. Победы Сосьедада и Осасуны

Продолжается 33-й тур Ла Лиги

  • 02.07.2020 22:44
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Чемпионат Испании. Победы Сосьедада и Осасуны
© twitter.com/RealSociedad

Сегодня состоялись еще два матча в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. «Реал Сосьедад» дома одержал волевую победу над «Эспаньолом», а «Осасуна» на выезде обыграла «Эйбар» благодаря дублю Рубена Гарсии.

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» - 2:1
Голы: 0:1 – 10 Давид Лопес, 1:1 – 56 Виллиан Жозе, 2:1 – 84 Исак

«Эйбар» - «Осасуна» - 0:2
Голы: 0:1 – 6 Рубен Гарсия, 0:2 – 74 Рубен Гарсия

33-й тур Ла Лиги завершится сегодня матчем «Реал» - «Хетафе». Начало – в 23:00 по Киеву.

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Олег Дидух, Sport.ua

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