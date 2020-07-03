«Осасуна» обыграла «Эспаньол» (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Эйбар - Осасуна
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
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Источник — MEGOGO
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