Ибрагимович покинет Милан в конце сезона

Свою карьеру Златан, скорее всего, продолжит в «Хаммарбю»

  • 02.07.2020 19:38
  • 642 просмотра
  • 5 комментариев
Ибрагимович покинет Милан в конце сезона
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

В последние месяцы в СМИ было много слухов по поводу будущего Златана Ибрагимовича. Теперь авторитетный ресурс Sky Sport Italia сообщил о том, что в конце сезона швед покинет «Милан».

Контракт 38-летнего форварда с «Миланом» действует до 31 августа и не будет продлен.

Свою карьеру Ибрагимович, скорее всего, продолжит в шведском «Хаммарбю». Златану принадлежат 25% акций клуба. Во время карантина он тренировался с «Хаммарбю».

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе текущего года. На его счету 4 гола и 1 ассист в 11 матчах. Вчера в матче против СПАЛа (ничья 2:2) форвард вернулся в игру после травмы.

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Источник — Sky Sport Italia

(3 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 20:16
    0
    Імпонує те що зірки шведського футболу дограють на Батьківщині ! Все ж таки Ібра фантастичний футболіст.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 20:08
    0
    umnuy2, 02.07.2020 19:54
    38 лет 11 игр 4 года в серии А...... где-то в уголку тихо плачет Фран Соль
    Вместе с Зозулей!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.07.2020 19:54
    0
    38 лет 11 игр 4 года в серии А...... где-то в уголку тихо плачет Фран Соль
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 19:49
    +1
    Клим Гряневич, 02.07.2020 19:45
    На пенсию? Интересно, получится ли из него тренер...
    получится, и будет отвешивать хай кики по тренерам ниже рангом
    Ссылка
    Клим Гряневич
    online
      Клим Гряневич, 02.07.2020 19:45
    0
    На пенсию? Интересно, получится ли из него тренер...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 19:49
    +1
    Клим Гряневич, 02.07.2020 19:45
    На пенсию? Интересно, получится ли из него тренер...
    получится, и будет отвешивать хай кики по тренерам ниже рангом
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 20:16
    0
    Імпонує те що зірки шведського футболу дограють на Батьківщині ! Все ж таки Ібра фантастичний футболіст.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 20:08
    0
    umnuy2, 02.07.2020 19:54
    38 лет 11 игр 4 года в серии А...... где-то в уголку тихо плачет Фран Соль
    Вместе с Зозулей!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.07.2020 19:54
    0
    38 лет 11 игр 4 года в серии А...... где-то в уголку тихо плачет Фран Соль
    Ссылка
    Клим Гряневич
    online
      Клим Гряневич, 02.07.2020 19:45
    0
    На пенсию? Интересно, получится ли из него тренер...
    Ссылка
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