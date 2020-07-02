Ибрагимович покинет Милан в конце сезона

В последние месяцы в СМИ было много слухов по поводу будущего Златана Ибрагимовича. Теперь авторитетный ресурс Sky Sport Italia сообщил о том, что в конце сезона швед покинет «Милан».

Контракт 38-летнего форварда с «Миланом» действует до 31 августа и не будет продлен.

Свою карьеру Ибрагимович, скорее всего, продолжит в шведском «Хаммарбю». Златану принадлежат 25% акций клуба. Во время карантина он тренировался с «Хаммарбю».

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе текущего года. На его счету 4 гола и 1 ассист в 11 матчах. Вчера в матче против СПАЛа (ничья 2:2) форвард вернулся в игру после травмы.