29-й тур
Эллас Верона
3:2
Парма
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Милан и СПАЛ разошлись миром, Шахов не сумел помочь Лечче уйти от поражения

Сампдория и Сассуоло взяли по три очка в выездных поединках

  • 02.07.2020 00:48
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Милан и СПАЛ разошлись миром, Шахов не сумел помочь Лечче уйти от поражения
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1 июля в чемпионате Италии прошли матчи 29-го тура.

СПАЛ и «Милан» разошлись миром (2:2). Украинец Евгений Шахов, вышедший на замену на 81-й минуте, не сумел помочь «Лечче» уйти от поражения «Сампдории» (1:2). «Верона» и «Сассуоло» взяли по три очка в своих поединках.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (72), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (57), «Рома» (48), «Наполи» (45), «Милан» (43).

Серия A. 29-й тур

«Верона» – «Парма» – 3:2

Голы: Кулушевски, 14 (0:1). Ди Кармине, 45+3, пен. (1:1). Дзакканьи, 54 (2:1). Гальоло, 64 (2:2). Пессина, 81 (3:2).

«Лечче» – «Сампдория» – 1:2

Голы: Рамирес, 40, пен. (0:1). Манкосу, 50, пен. (1:1). Рамирес, 75, пен. (1:2).

«СПАЛ» – «Милан» – 2:2

Голы: Валоти, 13 (1:0). Флоккари, 30 (2:0). Леан, 79 (2:1). Викари, 90+4, автогол (2:2).

«Фиорентина» – «Сассуоло» – 1:3

Голы: Дефрель, 24, пен. (0:1). Дефрель, 35 (0:2). Мерт Мюлдюр, 61 (0:3). Кутроне, 90 (1:3).

Турнирная таблица Серии A

 
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Источник — Sport.ua

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