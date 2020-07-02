Фиорентина – Сассуоло – 1:3. Фиаско в Флоренции. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» дома потерпела фиаско от «Сассуоло».
Смотрите видео голов и обзор матча «Фиорентина» – «Сассуоло» – 1:3.
Лучшие моменты матча Фиорентина - Сассуоло
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Кутроне (Фиорентина).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Сассуоло).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Грегуар Дефрель (Сассуоло).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Грегуар Дефрель (Сассуоло).
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Источник — YouTube
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