Луиш КАШТРУ: «Шахтер не должен переживать за второе-третье место»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру — о принципиальности встречи с «Динамо», целях команды, заслугах игроков и кадровых новостях.

– Мистер, после завоевания титула вы рассматриваете предстоящий матч с «Динамо» как принципиальное противостояние или больше как тренировочную игру?

– Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти «Динамо». Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Знаем, какие сложности нам предстоят. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какова ответственность, и готовимся к ней.

– В этом сезоне вы уже трижды обыгрывали «Динамо» в чемпионате. Какая из побед запомнилась лучше всего?

– Победа в домашнем матче, когда Кривцов забил после углового, а мы увеличили наш отрыв. Если говорить о психологии, тот матч был для нас важен. А на «Динамо», наоборот, это подействовало не лучшим образом. В тот момент мы смогли добиться такого преимущества, когда догнать нас уже было сложно.

– Вы уже сказали, что борьбу за серебряные медали ведут три команды – «Динамо», «Заря» и «Десна». «Шахтер» поочередно играет с каждым из претендентов и может повлиять на это противостояние. Как считаете, у кого больше шансов финишировать на втором месте?

– У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Как команда мы можем быть в игре успешны либо неуспешны. И говорить, что второе место может быть связано с действиями «Шахтера», было бы некорректно. Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник оказывается лучше нас, более компетентным в определенный день, он выигрывает, мы это принимаем и поздравляем его. В футболе это работает только так, и другого я не знаю. Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе. Говорить о том, что распределение мест зависит от «Шахтера», потому что он еще будет играть? Нет, ни в коем случае. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. «Динамо», «Заря», «Десна» и та же «Александрия»… Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом.

– У вас сейчас есть возможность проводить эксперименты с составом, по позициям, с тактикой. Готовите ли вы какие-то сюрпризы на оставшиеся матчи сезона? Будет ли больше времени у молодых футболистов, у резервистов?

– Возможности не даются – они зарабатываются. Именно работа показывает, нужно давать возможность игроку или нет. Я думаю, что в жизни нет ничего хуже, чем дарить что-то людям, которые этого не заслуживают. Зато очень приятно, соответственно, дарить человеку, который заслуживает. И это правило также касается нашей ежедневной работы. Ребята знают, что стартовый состав нашей команды строят они – не тренер. Потому что именно они зарабатывают свое место в основе. Есть ряд факторов, которые это решают, четыре очень важных составляющих: психологическая, техническая, физическая и тактическая. Баланс между всем перечисленным либо приводит футболиста к игре, либо нет. Поэтому стартовый состав «Шахтера» будет именно заслугой этих ребят. Я никогда не стану ничего давать тем, кто не заслуживает. Мне жизнь никогда ничего не давала, если я этого не заслуживал. Стараюсь делать так же и с другими.

– Жуниор Мораес лидирует в списке бомбардиров. Дадите ли вы ему шанс забить еще больше?

– Я не рассматриваю какие-либо индивидуальные рекорды, а думаю только о коллективе. Личные цели никогда не ставлю выше команды. Вы знаете, что в футболе все происходит абсолютно природно. Если все показывают себя хорошо, то абсолютно нормально, когда действующие ближе к чужим воротам игроки забивают голы. Однако им всегда нужна команда: без нее никто и ничего не может добиться.

– Майкон вернулся к тренировкам в общей группе. Есть ли шанс увидеть его в официальных матчах до конца чемпионата? Какие еще кадровые новости есть в «Шахтере»?

– Да, все ребята, которые трудятся, зарабатывают возможность играть. Знаю, что все наши футболисты отдаются работе и хотят играть. Есть только одна приятная для меня проблема – делать выбор. Конечно, до конца чемпионата у него будет время. К сожалению, у нас есть травматические проблемы, и это не мышечные повреждения: Алан Патрик, Коваленко и Хочолава. Также всем известно, что отсутствуют Малышев, Исмаили и Бондарь. Эти моменты привнесли капельку негатива. Играть они пока не смогут. Повторюсь, ни у одного из них не мышечная травма. Тем не менее наша команда достаточно опытна, чтобы пережить сложности, которые предстают перед нами. Мы были грандом в течение всего сезона и будем им до самой последней игры сезона. Я рассчитываю на всех.