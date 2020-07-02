В воскресенье, 5-го июля, состоится матч 29-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Олимпик» будет принимать «Днепр-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, арбитр из Киевской области Дмитрий Кутаков даст стартовый свисток в 17:00.

«Олимпик» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Днепр-1».