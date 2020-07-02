Ярослав РАКИЦКИЙ: «Не хотел человека трогать. Сердце екнуло»

Украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды в матче против «Тамбова» (2:1).
— Что произошло в эпизоде, когда на 87-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти?
— Я просто выпрыгнул прямо. И вообще никак не хотел человека трогать, тем более фолить. Жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают. И говорят потом, мол, нас судья убил. Хочу сказать — слава богу, что мы выиграли. Три очка в кармане, идем дальше — вот и все.
— Когда «Тамбов» сравнял счет после этого пенальти, сердце насчет итогового результата не екнуло?
— А как вы думаете? Конечно! Хорошо, успели забить еще, и все закончилось именно так.
Источник — Матч ТВ
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