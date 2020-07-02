Ярослав РАКИЦКИЙ: «Не хотел человека трогать. Сердце екнуло»

Украинский защитник «Зенита» – о том, как привез пенальти

  • 02.07.2020 12:04
  • 2813 просмотров
  • 5 комментариев
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Не хотел человека трогать. Сердце екнуло»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды в матче против «Тамбова» (2:1).  

— Что произошло в эпизоде, когда на 87-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти?
— Я просто выпрыгнул прямо. И вообще никак не хотел человека трогать, тем более фолить. Жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают. И говорят потом, мол, нас судья убил. Хочу сказать — слава богу, что мы выиграли. Три очка в кармане, идем дальше — вот и все.

— Когда «Тамбов» сравнял счет после этого пенальти, сердце насчет итогового результата не екнуло?
— А как вы думаете? Конечно! Хорошо, успели забить еще, и все закончилось именно так.

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Источник — Матч ТВ

(14 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 02.07.2020 12:49
    +1
    А есть вообще такой защитник, который не привозил команде пеналь, красную или автогол? Если есть, то это сачок и шланг.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 02.07.2020 12:48
    0
    myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    хто це?
    якийсь лисий тіп, судячи з футболки вболіває за Зеніт
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 02.07.2020 12:42
    -2
    myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    хто це?
    Ну этот...как его...ну ты понял
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 12:28
    -6
    myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    хто це?
    память как у птички калибри?
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    +2
    хто це?
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    +2
    хто це?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 02.07.2020 12:49
    +1
    А есть вообще такой защитник, который не привозил команде пеналь, красную или автогол? Если есть, то это сачок и шланг.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 02.07.2020 12:48
    0
    myroslavmail, 02.07.2020 12:25
    хто це?
    якийсь лисий тіп, судячи з футболки вболіває за Зеніт
    Ссылка
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