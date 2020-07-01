ВИДЕО. Толкнул в спину. Ракицкий привез пенальти в матче за Зенит

Украинский защитник Ярослав Ракицкий привез пенальти в гостевом матче «Зенита» против «Тамбова» (2:1) в чемпионате России.
На 88-й минуте Ракицкий грубо толкнул соперника в своей штрафной, и хозяева поля сравняли счет (1:1). Однако «Зенит» сумел вырвать победу в компенсированное время.
Питерцы продолжают уверенно лидировать в РПЛ, опережая ближайшего конкурента, «Локомотив», на 11 очков за 5 туров до финиша турнира.
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Источник — Sport.ua
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