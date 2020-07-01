ВИДЕО. Толкнул в спину. Ракицкий привез пенальти в матче за Зенит

Питерцы опережают ближайшего конкурента на 11 очков за 5 туров до финиша

  • 01.07.2020 21:23
  • 380 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Толкнул в спину. Ракицкий привез пенальти в матче за Зенит
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник Ярослав Ракицкий привез пенальти в гостевом матче «Зенита» против «Тамбова» (2:1) в чемпионате России.

На 88-й минуте Ракицкий грубо толкнул соперника в своей штрафной, и хозяева поля сравняли счет (1:1). Однако «Зенит» сумел вырвать победу в компенсированное время.

Питерцы продолжают уверенно лидировать в РПЛ, опережая ближайшего конкурента, «Локомотив», на 11 очков за 5 туров до финиша турнира.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 21:53
    0
    не осуждаю, но смысла вспоминать о его существовании не вижу.
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    Ya H
    online
      Ya H, 01.07.2020 21:41
    -1
    Украинцы не играют в Пидерпурге.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 21:53
    0
    не осуждаю, но смысла вспоминать о его существовании не вижу.
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