Хавбек Вест Хэма: «Гол Ярмоленко - отличный. Его трудно остановить»

Майкл Антонио доволен игрой украинского футболиста

  • 02.07.2020 11:58
  • 3671 просмотр
  • 3 комментария
Хавбек Вест Хэма: «Гол Ярмоленко - отличный. Его трудно остановить»
© ФК Вест Хэм. Майкл Антонио

Полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал гол Андрея Ярмоленко, который принес победу команде в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).

«Гол Ярмоленко отличный. Вы видели это на протяжении сезонов. Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол. Он всегда делает так. Это очень сложно остановить. Это доказывает, какой хороший состав мы имеем и то, что мы не должны находиться на том месте, где мы сейчас.

Эта победа дает нам уверенность и веру. Это не просто победа. Это победа над командой, которая борется за Лигу чемпионов. Если мы победили «Челси», то можем обыграть и другие команды», - сказал Антонио.

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Источник — ФК Вест Хэм

(3 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 12:46
    0
    Ну, удачи!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 02.07.2020 12:27
    +11
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 12:17
    Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол
    --
    выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
    Роббену расскажи...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 12:17
    -9
    Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол
    --
    выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 02.07.2020 12:27
    +11
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 12:17
    Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол
    --
    выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
    Роббену расскажи...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 12:46
    0
    Ну, удачи!
    Ссылка
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