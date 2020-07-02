ВИДЕО. Мистер хладнокровие. Вест Хэм смакует победный гол Ярмоленко

Официальный твиттер лондонского «Вест Хэма» продолжает смаковать победный гол Андрея Ярмоленко в матче с «Челси» (3:2), который он провел после выхода на замену.
На этом видео очень хорошо видно, как украинец разобрался с Антонио Рюдигерем и без проблем поразил дальний от Кепы угол ворот.
«В его жилах лед», – пишет твиттер «Вест Хэма», намекая на невероятную хладнокровность, с которой Ярмоленко разобрался в этой ситуации.
Отметим, что Андрея Ярмоленко превзошел свое достижение по голам в топ-чемпионатах.
Ice in his veins ❄️ pic.twitter.com/TFUusEb9gF— West Ham United (@WestHam) July 1, 2020
Источник — Twitter
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Если вылететь в Чемпионшип, то оттуда подняться в Премьер-Лигу очень и очень непросто.
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