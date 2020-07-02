ВИДЕО. Мистер хладнокровие. Вест Хэм смакует победный гол Ярмоленко

Андрей вчера оказался настоящим джокером

  • 02.07.2020 10:05
  • 4173 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Мистер хладнокровие. Вест Хэм смакует победный гол Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Официальный твиттер лондонского «Вест Хэма» продолжает смаковать победный гол Андрея Ярмоленко в матче с «Челси» (3:2), который он провел после выхода на замену.

На этом видео очень хорошо видно, как украинец разобрался с Антонио Рюдигерем и без проблем поразил дальний от Кепы угол ворот.

«В его жилах лед», – пишет твиттер «Вест Хэма», намекая на невероятную хладнокровность, с которой Ярмоленко разобрался в этой ситуации.

Отметим, что Андрея Ярмоленко превзошел свое достижение по голам в топ-чемпионатах.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2020 11:39
    0
    PUTINHUILO, 02.07.2020 10:38
    Возможно,этот гол (вернее,3 очка) станут решающими в вопросе в какой лиге быть ВХ в следующем сезоне.А это совсем разные деньги для клуба...Так что смотреть можно по-разному
    Этот гол и эти три очка - могут в концу сезона стоить десятки миллионов для Вест Хема.
    Если вылететь в Чемпионшип, то оттуда подняться в Премьер-Лигу очень и очень непросто.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:12
    +2
    ihor7003, 02.07.2020 10:50
    Интересно кому он показывает закройте рты!!!!!!
    Походу хейтерам и всем остальным, кто в него не верил... Андрюху кстати с победой и красивым голом!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 10:50
    +1
    Интересно кому он показывает закройте рты!!!!!!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.07.2020 10:38
    +4
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:34
    его голы выходят по стоимости больше ляма за штуку.
    Возможно,этот гол (вернее,3 очка) станут решающими в вопросе в какой лиге быть ВХ в следующем сезоне.А это совсем разные деньги для клуба...Так что смотреть можно по-разному
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    ORc
      ORc, 02.07.2020 10:37
    0
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:34
    его голы выходят по стоимости больше ляма за штуку.
    И?
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:34
    -4
    его голы выходят по стоимости больше ляма за штуку.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:24
    -5
    не поспоришь, разобрался красиво, без шансов для защитника и вратаря. но забивать один гол в десяти поединках, не шибко результат.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2020 10:11
    +9
    Красавчик. Використав свою основну зброю.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2020 10:11
    +9
    Красавчик. Використав свою основну зброю.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.07.2020 10:38
    +4
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:34
    его голы выходят по стоимости больше ляма за штуку.
    Возможно,этот гол (вернее,3 очка) станут решающими в вопросе в какой лиге быть ВХ в следующем сезоне.А это совсем разные деньги для клуба...Так что смотреть можно по-разному
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:12
    +2
    ihor7003, 02.07.2020 10:50
    Интересно кому он показывает закройте рты!!!!!!
    Походу хейтерам и всем остальным, кто в него не верил... Андрюху кстати с победой и красивым голом!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 10:50
    +1
    Интересно кому он показывает закройте рты!!!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2020 11:39
    0
    PUTINHUILO, 02.07.2020 10:38
    Возможно,этот гол (вернее,3 очка) станут решающими в вопросе в какой лиге быть ВХ в следующем сезоне.А это совсем разные деньги для клуба...Так что смотреть можно по-разному
    Этот гол и эти три очка - могут в концу сезона стоить десятки миллионов для Вест Хема.
    Если вылететь в Чемпионшип, то оттуда подняться в Премьер-Лигу очень и очень непросто.
    Ссылка
    ORc
      ORc, 02.07.2020 10:37
    0
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 10:34
    его голы выходят по стоимости больше ляма за штуку.
    И?
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