ВИДЕО. Мистер хладнокровие. Вест Хэм смакует победный гол Ярмоленко

Официальный твиттер лондонского «Вест Хэма» продолжает смаковать победный гол Андрея Ярмоленко в матче с «Челси» (3:2), который он провел после выхода на замену.

На этом видео очень хорошо видно, как украинец разобрался с Антонио Рюдигерем и без проблем поразил дальний от Кепы угол ворот.

«В его жилах лед», – пишет твиттер «Вест Хэма», намекая на невероятную хладнокровность, с которой Ярмоленко разобрался в этой ситуации.

Отметим, что Андрея Ярмоленко превзошел свое достижение по голам в топ-чемпионатах.