АЛИЕВ: «Матчи Динамо – Шахтер всегда заканчивались драками или удалениями»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», а также прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины.

— Кого ожидаете увидеть на острие атаки?

— Русина. Он парень молодой, пускай играет, «обкатывается». На него возлагаются большие надежды: пускай забивает и растет.

— Судьи могут испортить этот матч? Последние туры не обходились без скандалов.

— Всегда матчи «Динамо» - «Шахтер» заканчивались или драками, или удалениями. Такое было и при мне, и потом. Это топ-матч чемпионата Украины. Надеюсь, что в центре внимания будет сама игра, обе команды покажут хороший футбол и выиграет сильнейший.

«Динамо» нужно собраться. У команды сейчас сложнейшие задачи - победить «Шахтер» и выиграть Кубок Украины.

— В финале Кубка Украины соперник будет попроще...

— «Ворскла» уже побеждала «Шахтер» в 2009 году в Днепре (тогда – Днепропетровск) в финальном матче Кубка Украины. То, что она сейчас во второй шестерке УПЛ - ничего не значит. Это финал Кубка и все может быть. «Ворскла» может и победить, – сказал Алиев.

Напомним, «Динамо» сыграет против «Шахтера» в чемпионате 4 июля, а уже восьмого – сразится против «Ворсклы» в финале Кубка Украины.

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