АЛИЕВ: «Матчи Динамо – Шахтер всегда заканчивались драками или удалениями»

Бывший игрок киевского клуба – о предстоящих важных матчах «бело-синих»

  • 02.07.2020 09:29
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
АЛИЕВ: «Матчи Динамо – Шахтер всегда заканчивались драками или удалениями»
© ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», а также прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины.

— Кого ожидаете увидеть на острие атаки?
— Русина. Он парень молодой, пускай играет, «обкатывается». На него возлагаются большие надежды: пускай забивает и растет.

— Судьи могут испортить этот матч? Последние туры не обходились без скандалов.
— Всегда матчи «Динамо» - «Шахтер» заканчивались или драками, или удалениями. Такое было и при мне, и потом. Это топ-матч чемпионата Украины. Надеюсь, что в центре внимания будет сама игра, обе команды покажут хороший футбол и выиграет сильнейший.

«Динамо» нужно собраться. У команды сейчас сложнейшие задачи - победить «Шахтер» и выиграть Кубок Украины.

— В финале Кубка Украины соперник будет попроще...
— «Ворскла» уже побеждала «Шахтер» в 2009 году в Днепре (тогда –  Днепропетровск) в финальном матче Кубка Украины. То, что она сейчас во второй шестерке УПЛ - ничего не значит. Это финал Кубка и все может быть. «Ворскла» может и победить,  – сказал Алиев.

Напомним, «Динамо» сыграет против «Шахтера» в чемпионате 4 июля, а уже восьмого – сразится против «Ворсклы» в финале Кубка Украины.

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Источник — 1927.kiev.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 09:36
    -1
    ... при Януковиче такого не было
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