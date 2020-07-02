АЛИЕВ: «Раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер».
— Для начала нужно понимать, в каком составе будет играть донецкая команда. Если выйдет молодежь – «Динамо» с ними будет играть еще тяжелее. Думаю, что основной состав будет разбавлен молодежью. А так – сейчас в УПЛ ни одна команда и близко не стоит рядом с «Шахтером».
Надеюсь, что «Динамо» выиграет, но по последним играм киевляне не показывают футбол вообще. Такая игра мне не импонирует, не нравится.
— Болельщики ругают руководство, тренера, игроков. В чем основная причина неудач?
— В первую очередь, на футбольное поле выходят игроки и здесь нужно ругать только их. Я не знаю, какой сейчас тренировочный процесс, не знаю, как команда готовится, но раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла, – сказал Алиев.
Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 4 июля. Начало в 19.30.
Источник — 1927.kiev.ua
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Необходимо признавать очевидность сегодняшнего слабого Динамо и его возможности в сравнении с Шахтером (см. турнирную таблицу). Только объективный анализ причин неудач, которые последние годы цвели буйным цветом, а это снижение финансирования, слабый менеджмент и совершенно неоправданная стратегия, помогут исправить ситуацию. А оскорбления, агрессия и неадекватные комментарии команде явно не помогут......
Необходимо признавать очевидность сегодняшнего слабого Динамо и его возможности в сравнении с Шахтером (см. турнирную таблицу). Только объективный анализ причин неудач, которые последние годы цвели буйным цветом, а это снижение финансирования, слабый менеджмент и совершенно неоправданная стратегия, помогут исправить ситуацию. А оскорбления, агрессия и неадекватные комментарии команде явно не помогут......
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