АЛИЕВ: «Раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла»

Бывшему игроку «Динамо» не нравится, как играет столичный клуб

  • 02.07.2020 08:42
  • 1259 просмотров
  • 2 комментария
АЛИЕВ: «Раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла»
© Sport.ua. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер».

— Для начала нужно понимать, в каком составе будет играть донецкая команда. Если выйдет молодежь – «Динамо» с ними будет играть еще тяжелее. Думаю, что основной состав будет разбавлен молодежью. А так – сейчас в УПЛ ни одна команда и близко не стоит рядом с «Шахтером».

Надеюсь, что «Динамо» выиграет, но по последним играм киевляне не показывают футбол вообще. Такая игра мне не импонирует, не нравится.

— Болельщики ругают руководство, тренера, игроков. В чем основная причина неудач?
— В первую очередь, на футбольное поле выходят игроки и здесь нужно ругать только их. Я не знаю, какой сейчас тренировочный процесс, не знаю, как команда готовится, но раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла, – сказал Алиев.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 4 июля. Начало в 19.30. 

Ранее стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Penal
      Penal, 02.07.2020 09:51
    0
    Объективные слова. Самое интересное, что кто бы не говорил о Динамо правду, а она для всех очевидна, всегда неадекватен, пьяница или "кто ты такой?"......
    Необходимо признавать очевидность сегодняшнего слабого Динамо и его возможности в сравнении с Шахтером (см. турнирную таблицу). Только объективный анализ причин неудач, которые последние годы цвели буйным цветом, а это снижение финансирования, слабый менеджмент и совершенно неоправданная стратегия, помогут исправить ситуацию. А оскорбления, агрессия и неадекватные комментарии команде явно не помогут......
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 08:53
    -1
    Отыграл всего ничего сезон нормально, а воспоминаний и гонору больше чем у Шевы за всю карьеру
    Ссылка
    Penal
      Penal, 02.07.2020 09:51
    0
    Объективные слова. Самое интересное, что кто бы не говорил о Динамо правду, а она для всех очевидна, всегда неадекватен, пьяница или "кто ты такой?"......
    Необходимо признавать очевидность сегодняшнего слабого Динамо и его возможности в сравнении с Шахтером (см. турнирную таблицу). Только объективный анализ причин неудач, которые последние годы цвели буйным цветом, а это снижение финансирования, слабый менеджмент и совершенно неоправданная стратегия, помогут исправить ситуацию. А оскорбления, агрессия и неадекватные комментарии команде явно не помогут......
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности