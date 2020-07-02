АЛИЕВ: «Раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер».

— Для начала нужно понимать, в каком составе будет играть донецкая команда. Если выйдет молодежь – «Динамо» с ними будет играть еще тяжелее. Думаю, что основной состав будет разбавлен молодежью. А так – сейчас в УПЛ ни одна команда и близко не стоит рядом с «Шахтером».

Надеюсь, что «Динамо» выиграет, но по последним играм киевляне не показывают футбол вообще. Такая игра мне не импонирует, не нравится.

— Болельщики ругают руководство, тренера, игроков. В чем основная причина неудач?

— В первую очередь, на футбольное поле выходят игроки и здесь нужно ругать только их. Я не знаю, какой сейчас тренировочный процесс, не знаю, как команда готовится, но раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла, – сказал Алиев.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 4 июля. Начало в 19.30.

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