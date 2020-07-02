Ярмоленко прервал внушительную безголевую серию

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).

Таким образом, 30-летний украинец прервал безголевую серию из 559 сухих минут, которая стала одной из самых продолжительных в его карьере.

Напомним, предыдущий раз Ярмоленко отличался в составе «молотобойцев» еще 28 сентября прошлого года, после чего много времени пропустил из-за травм.

Также стоит отметить, что Андрей Ярмоленко впервые забил в составе «Вест Хэма» после выхода на замену.