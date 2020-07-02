Ярмоленко прервал внушительную безголевую серию

30-летний украинец не забивал 559 игровых минут

  • 02.07.2020 09:07
  • 848 просмотров
  • 4 комментария
Ярмоленко прервал внушительную безголевую серию
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).

Таким образом, 30-летний украинец прервал безголевую серию из 559 сухих минут, которая стала одной из самых продолжительных в его карьере.

Напомним, предыдущий раз Ярмоленко отличался в составе «молотобойцев» еще 28 сентября прошлого года, после чего много времени пропустил из-за травм.

Также стоит отметить, что Андрей Ярмоленко впервые забил в составе «Вест Хэма» после выхода на замену.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:51
    +1
    dd dent, 02.07.2020 09:34
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    серьёзно считаешь что в обязанностях Ярмоленко не входит забивать мячи, только потому что он не вратарь?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:50
    0
    dd dent, 02.07.2020 09:34
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    в смысле о сериях когда игрок травмирован, в статье гриться о минутах проведённых на футбольном поле.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 09:34
    0
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:15
    нападач
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:15
    -1
    нападач
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:51
    +1
    dd dent, 02.07.2020 09:34
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    серьёзно считаешь что в обязанностях Ярмоленко не входит забивать мячи, только потому что он не вратарь?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:50
    0
    dd dent, 02.07.2020 09:34
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    в смысле о сериях когда игрок травмирован, в статье гриться о минутах проведённых на футбольном поле.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 09:34
    0
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 09:15
    нападач
    Он не нап и к тому же глупо говорить о сериях когда игрок травмирован, понятно было бы если б он отыграл матчей 3О и забил разок, а не вышел на 5 мин и реализовал
    Ссылка
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