В поединке 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сумел избежать поражения от СПАЛа (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
СПАЛ — «Милан» — 2:2
Голы: Валоти, 13, Флоккари, 29 — Леау, 80, Викари, 90, автогол
Лучшие моменты матча СПАЛ - Милан
|90'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Франческо Викари (СПАЛ).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Серджио Флоккари (СПАЛ).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Валоти (СПАЛ).
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Источник — YouTube
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