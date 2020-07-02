Анатолий БЫШОВЕЦ: «Семин для меня не существует как человек и как тренер»

Бывший главный тренер сборной СССР и московского «Локомотива» Анатолий Бышовец нелестно отозвался об экс-наставнике киевского «Динамо» и «Локомотива» Юрии Семине.

«Я думаю, что инерция (после ухода Семина из «Локомотива» — прим. ред.) сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведет себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощенности игроков. Также немаловажен тот факт, что Миранчуки достигли уже возраста, когда могут быть не просто яркими талантами, а уже лидерами команды. Ну и видно, что игроки уже приняли Николича.

Этот человек (Юрий Семин — прим. ред.) был посредственный игрок, да боевой, с настроем. Можно говорить о нем, как о клубном тренере, опять же таком, кто умеет настраивать. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже», — отметил Бышовец.