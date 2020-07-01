Игорь ПЛАСТУН: «Происходящее в Карпатах похоже на какие-то закулисные игры»

Украинский защитник «Гента» – о возможном исчезновении львовского клуба

  • 01.07.2020 22:40
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  • 1 комментарий
Игорь ПЛАСТУН: «Происходящее в Карпатах похоже на какие-то закулисные игры»
© УАФ. Игорь Пластун

Защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун, ранее выступавший за «Карпаты», прокомментировал странную ситуацию со львовским клубом.

Напомним, «зелено-белые львы» могут досрочно завершить чемпионат УПЛ в связи с отсутствием финансирования со стороны одного из собственников.

«Такой клуб, в таком городе, с такими болельщиками... Это обидно и печально для нашего футбола. Не хотелось бы, чтобы с твоим бывшим клубом происходили те вещи, которые происходят. Если смотреть со стороны, это похоже на какие-то закулисные игры.

 Как футболист, борющийся за эмблему всех команд, в которых играет, я таких людей не понимаю, не разделяю того, что они творят. Но всей правды и неправды я не знаю, поэтому не могу просто говорить. Я не знаю, что точно происходит за кулисами футбольного поля», - сказал Пластун.

Ранее сообщалось, что львовский «Рух» готов финансово помочь «Карпатам».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 01.07.2020 23:17
    0
    До играются!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 01.07.2020 23:17
    0
    До играются!
    Ссылка
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