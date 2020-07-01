Игорь ПЛАСТУН: «Происходящее в Карпатах похоже на какие-то закулисные игры»

Защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун, ранее выступавший за «Карпаты», прокомментировал странную ситуацию со львовским клубом.
Напомним, «зелено-белые львы» могут досрочно завершить чемпионат УПЛ в связи с отсутствием финансирования со стороны одного из собственников.
«Такой клуб, в таком городе, с такими болельщиками... Это обидно и печально для нашего футбола. Не хотелось бы, чтобы с твоим бывшим клубом происходили те вещи, которые происходят. Если смотреть со стороны, это похоже на какие-то закулисные игры.
Как футболист, борющийся за эмблему всех команд, в которых играет, я таких людей не понимаю, не разделяю того, что они творят. Но всей правды и неправды я не знаю, поэтому не могу просто говорить. Я не знаю, что точно происходит за кулисами футбольного поля», - сказал Пластун.
Ранее сообщалось, что львовский «Рух» готов финансово помочь «Карпатам».
Источник — Футбол 1/2/3
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