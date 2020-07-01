Это был лучший сезон Бундеслиги за последние годы! Но Баварии нет равных

«Благодаря» коронавирусу Бундеслига стала первой топ-лигой, которая возобновила сезон, и первой, которая его уже завершила. И по его финишу можно смело сказать: он был прекрасен. Пожалуй, лучший сезон в Германии за последние лет шесть. Даже, несмотря на такую длительную паузу и игру без зрителей с 26-го тура.

Давайте подведем ключевые итоги Бундеслиги-2019/20.

«Боруссия» Д была не хуже «Баварии» по ходу сезона. Но все решилось в очных матчах

Нужно отдать должное команде Люсьена Фавра. Она была очень достойным конкурентом для «Баварии», но так и не справилась со своей давней проблемой – очными матчами против мюнхенцев. Если помните, то к Дер Классикер в 28-м туре команды подходили на расстоянии в четырех очках друг от друга. То есть с остальными конкурентами «шмели» играли на одном уровне с «Баварией», но 0:4 на «Альянц Арене» и 0:1 на «Сигнал Идуна Парк» сыграли решающую роль.

Пожалуй, это была самая сильная «Боруссия» Д со времен Клоппа. Такой россыпи звезд и мощной скамейки запасных не было даже у Томаса Тухеля. Но нужно отдавать отчет себе в том, что этот Дортмунд в прошлом. Хакими уже одной ногой в «Интере», Санчо вряд ли получится удержать на еще один сезон, а они были определяющими игроками этой команды.

Но определяющим фактором в чемпионской гонке, конечно, стало появление Ханси Флика. При нем «Бавария» выиграла 19 из последних 20 матчей Бундеслиги, чего при Коваче, конечно, не было бы. Бывший полузащитник мюнхенцев оказался невероятно сильным тренером, который создал непобедимую машину. Теперь эта машина готова к тому, чтобы замахнуться на требл.

Нагельсманн может занести в актив первый сезон в «РБ Лейпциг»

Самый молодой тренер в топ-5 лиг у руля самой молодой команды в топ-5 лиг. Союз Нагельсманна и «РБ Лейпциг» изначально выглядел максимально интригующе. И, как показала практика, «быки» полностью угадали с новым главным тренером.

До наступления весны «РБ Лейпциг» всерьез претендовал на чемпионство, но после рестарта «быки» стали слишком часто терять очки. Очевидно, поворотным моментом стала ничья 0:0 на «Альянц-Арене». В случае победы, команда Нагельсманна могла вплотную приблизиться к лидерам, но не реализовала 4-5 убойнейших моментов. Сложилось ощущение, что та ничья стала для игроков очень тяжелым ударом с точки зрения психологии.

Но в целом вряд ли в Лейпциге могут быть недовольны третьим местом и блестящими результатами в Лиге чемпионов, где «быки» все еще продолжают борьбу. Есть все предпосылки для того, что и второй сезон будет для Нагельсманна не менее успешным. Даже без Тимо Вернера.

«Шальке» слишком плох

Про провал гельзенкирхенцев мы уже писали более подробно. Так вот с тех пор особо ничего не изменилось. Серия «Шальке» без побед длится уже 16 матчей, а финансовые проблемы клуба не сулят особого усиления на трансферном рынке.

Делаю ставку на то, что в следующем сезоне «кобальтовые» будут среди главных претендентов на вылет. Даже если сменят тренера.

Гладбах по делу вышел в ЛЧ. Ему это нужнее, чем «Байеру»

«Боруссия» М имени Марко Розе стала одним из главных откровений сезона. В первом круге «жеребцы» несколько раз даже выходили в лидеры Бундеслиги, но после зимнего перерыва несколько забуксовали. В итоге между ними и «Байером» разыгрывалась четвертая путевка в Лигу чемпионов.

И очень хорошо, что именно Гладбаху достался этот заветный билет в европейскую футбольную элиту. «Боруссия» М в прошлом сезоне остановилась в шаге от ЛЧ, а летом солидно потратилась на усиление для попадания в топ-4: Эмболо, Тюрам, Лаймер и Бенсебаини стоили в сумме более 40 миллионов евро, что для такого клуба немало. Второй подряд пролет мимо ЛЧ мог бы сильно ударить по финансовому состоянию «Боруссии» М.

Тогда как «Байер» может летом просто продать Хаверца и не париться, что его ждут какие-то проблемы с деньгами.

Да и по игре, если брать в целом весь сезон, а не только концовку, «Боруссия» М понравилась больше. Она действовала более дисциплинированно и меньше зависела от настроения двух-трех лидеров.

«Хоффенхайм» в ЛЕ – какая-то ошибка

Тяжело понять, как в Лигу Европы умудрилась попасть команда, которая дома проигрывала 1:5 «Майнцу», 0:6 «Баварии», 0:3 «Фрайбургу» и «Герте». «Крестьяне», по сути, были самой безликой командой сезона. У «Хоффенхайма» хватает классных исполнителей, способных в одиночку решить исход матча, но команды как таковой не наблюдалось.

Еще летом было очевидно, что после ухода Нагельсманна «Хоффе» ждет переходный период, и Альфреду Шройдеру нужно было время, чтобы построить новую команду. У голландца ничего толкового не получалось, и за четыре тура до финиша руководство отправило его в отставку, а на роль и.о главного тренера взяли его помощника Матиаса Калтенбаха. В итоге с Калтенбахом «Хоффе» набрал 9 очков из 12 возможных, тогда как «Вольфсбург» за этот период одержал лишь одну победу.

В последнем туре Крамарич выдал какой-то дикий перфоманс на поле «Боруссии» Д и вывел «Хоффенхайм» в групповой этап Лиги Европы. Но все это выглядит какой-то ошибкой.

«Вердер» – боль сезона

Тяжело видеть, когда столь великий клуб как «Вердер» практически безнадежно болтается в зоне вылета. И самое печальное, что находился он там абсолютно по делу.

Вдумайтесь только: за весь сезон «Вердер» одержал только две домашние победы! 1 сентября бременцы обыграли «Аугсбург» (3:2), а в последнем спасительном туре разнесли «Кельн» (6:1). Остальные шесть побед пришлись на выездные игры. И с такими показателями бременцы умудрились не вылететь напрямую. Тут они должны благодарить ребят из «Униона», которые, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в последнем туре разгромили «Фортуну». В противном случае, команда Кофельдта уже была бы во Второй Бундеслиге.

Весь сезон «музыкантов» лихорадило из-за травм, а усилий вратаря Павленки, вингера Рашицы и центрхава Класена было слишком мало.

Теперь «Вердер» ждет своего соперника по стыковым матчам, которые должны состояться уже в начале июля. Претендента два: «Хайденхайм» и «Гамбург». У первых на одно очко больше, но в последнем туре матч против лидера «Арминии», тогда как «динозавры» сыграют со скромным «Зандхаузеном».

Лучший игрок сезона – Роберт Левандовски

Тут других мнений быть не может. Роберт провел феноменальный сезон, забив 34 мяча. Пятый раз за карьеру феноменальный поляк стал лучшим бомбардиром лиги! Если «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов, то вы знаете, кто получит «Золотой мяч» – 2020.

Лучший молодой игрок сезона – Джейдон Санчо

Если честно, очень долго разрывался между Санчо, Холандом и Дэвисом. Но все же отдал предпочтение Джейдону. Холанд пришел в «Боруссию» Д только зимой, а канадец великолепно работал на атаку, но в плане позиционной игры в обороне ему еще многому предстоит научиться. Тогда как Санчо – уже готовый топ-игрок для любого клуба. К тому же он первый в истории Бундеслиги, кому удалось оформить по 15+ голов и ассистов за сезон (17+16).

Сборная сезона

Нойер («Бавария») – Хакими («Боруссия» Д), Гинтер («Боруссия» М), Алаба («Бавария»), Дэвис («Бавария») – Санчо («Боруссия» Д), Киммих («Бавария»), Мюллер («Бавария»), Тюрам («Боруссия» М) – Вернер («РБ Лейпциг»), Левандовски («Бавария»)

Тренер: Ханс-Дитер Флик («Бавария»)