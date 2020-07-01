Руслан ФОМИН: «По игре мы не уступали Ворскле»

Неделю назад, 24 июня, «Мариуполь» в полуфинале Кубка Украины в серии пенальти проиграл «Ворскле».

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин считает, что успех полтавской команде принесла удача:

«К сожалению, удача улыбнулась полтавчанам. Решающей была психология и удача. Она от нас отвернулась. Думаю, по игре «Ворскле» мы не уступали.

Во втором тайме мы немного подсели, потому что наши основные ребята, Мишнев и Яворский, получили травмы. Пришлось перестраиваться. В первом тайме были лучше «Ворсклы», могли забить и надо было еще развить свое преимущество».