Руслан ФОМИН: «По игре мы не уступали Ворскле»

Форвард «Мариуполя» вспомнил полуфинал Кубка Украины

  • 01.07.2020 19:01
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан ФОМИН: «По игре мы не уступали Ворскле»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Неделю назад, 24 июня, «Мариуполь» в полуфинале Кубка Украины в серии пенальти проиграл «Ворскле».

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин считает, что успех полтавской команде принесла удача:

«К сожалению, удача улыбнулась полтавчанам. Решающей была психология и удача. Она от нас отвернулась. Думаю, по игре «Ворскле» мы не уступали.

Во втором тайме мы немного подсели, потому что наши основные ребята, Мишнев и Яворский, получили травмы. Пришлось перестраиваться. В первом тайме были лучше «Ворсклы», могли забить и надо было еще развить свое преимущество».

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 01.07.2020 19:26
    0
    Останні 15 хв тупо стояли у своїй штрафній, "но не уступали!" )))
    Ссылка
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 01.07.2020 19:26
    0
    Останні 15 хв тупо стояли у своїй штрафній, "но не уступали!" )))
    Ссылка
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