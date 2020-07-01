Бавария не выкупит Перишича. Хорват вернется в Интер

Чемпионы Германии не намерены продолжать сотрудничество с хавбеком

  • 01.07.2020 15:27
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Бавария не выкупит Перишича. Хорват вернется в Интер
© ФК Бавария. Иван Перишич (в центре)

Нынешний сезон полузащитник «Интера» Иван Перишич провел в аренде в «Баварии». У немецкого клуба была опция выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» хочет добиться скидки на Перишича или продлить аренду еще на год. Однако теперь мюнхенский клуб решил вообще не продолжать сотрудничество с 31-летним хавбеком.

Причин тому несколько: возраст, высокая зарплата Перишича и его нежелание быть запасным после перехода Лероя Сане.

В нынешнем сезоне на счету Перишича 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 17,5 миллиона евро.

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Источник — Sky Sports

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