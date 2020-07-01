ЛЕВЧЕНКО: «Если Роббен не будет играть, то не получит зарплату»

Бывший игрок «Гронингена» и сборной Украины, глава Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение полузащитника Арьена Роббена возобновить футбольную карьеру.

«Для «Гронингена» контракт с Роббеном – это очень интересный шаг. У него в Нидерландах репутация «стеклянного мальчика», поэтому в контракте даже прописан пункт, в котором говорится, что если он не сыграет определенное количество матчей, то не будет получать зарплату.

Но в любом случае, для «Гронингена» – это хороший пиар-ход, потому что после темы с коронавирусом болельщики пока что неохотно раскупают абонементы на матчи. Спустя 18 лет Роббен вернулся в родной клуб, и это будет жирная точка в завершении его карьеры.

Даже если он не заиграет, никто плохого слова в его адрес не скажет. Да и не стоит, наверное, от Роббена ожидать какого-то чудо-футбола. Он год поддерживал форму с «Баварией», скучал по футболу, и теперь для него наступил очень приятный момент – он снова в игре», – отметил Левченко.