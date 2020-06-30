ЛЕВЧЕНКО: «После подписания Роббена Гронинген продал 5 тысяч абонементов»

Украинский эксперт высказался о возобновлении карьеры нидерландского футболиста

  • 30.06.2020 11:10
  • 885 просмотров
  • 0 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «После подписания Роббена Гронинген продал 5 тысяч абонементов»
© Twitter. Евгений Левченко

Украинский эксперт и президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение Арьена Роббена возобновить карьеру.

«Для всех это было абсолютной неожиданностью. Если говорить глобально, то «Гронинген» и медиа держали это в секрете до последнего момента. Когда все услышали, это был такой «бум». Все начали друг другу писать сообщения.

Во-первых, это шикарный маркетинговый ход, потому что сразу после подписания Роббена было продано пять тысяч абонементов. Это серьезная финансовая поддержка. К тому же, я думаю, что Роббен еще два-три года может «попылить» на высоком уровне. Это правильный ход клуба и человека, который просто еще хочет поиграть в футбол», - сказал Левченко.

Роббен заключил с «Гронингеном» годичное соглашение. Футболист активно поддерживал форму на базе «Баварии», взяв паузу после 10 лет выступлений в Мюнхене.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности