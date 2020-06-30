ЛЕВЧЕНКО: «После подписания Роббена Гронинген продал 5 тысяч абонементов»

Украинский эксперт и президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение Арьена Роббена возобновить карьеру.

«Для всех это было абсолютной неожиданностью. Если говорить глобально, то «Гронинген» и медиа держали это в секрете до последнего момента. Когда все услышали, это был такой «бум». Все начали друг другу писать сообщения.

Во-первых, это шикарный маркетинговый ход, потому что сразу после подписания Роббена было продано пять тысяч абонементов. Это серьезная финансовая поддержка. К тому же, я думаю, что Роббен еще два-три года может «попылить» на высоком уровне. Это правильный ход клуба и человека, который просто еще хочет поиграть в футбол», - сказал Левченко.

Роббен заключил с «Гронингеном» годичное соглашение. Футболист активно поддерживал форму на базе «Баварии», взяв паузу после 10 лет выступлений в Мюнхене.