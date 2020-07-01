Владислав ДУБИНЧАК: «К Карпатам у меня нет никаких претензий»

Футболист киевского «Динамо» Владислав Дубинчак, который провел сезон в «Карпатах», мирно попрощался со львовским клубом.
«У меня закончилось арендное соглашение, поэтому я покидаю команду. Мы все обговорили с руководством. К клубу нет никаких претензий, все хорошо, мы со всем разобрались в этом плане.
Могу только пожелать удачи «Карпатам». Надеюсь, что эта ситуация закончится хорошо. Желаю болельщикам побольше терпения и дай Бог, чтобы «Карпаты» остались», – сказал Дубинчак.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отдаст Дубинчака в аренду в «Днепр-1».
Источник — Футбол 1/2/3
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