Владислав ДУБИНЧАК: «К Карпатам у меня нет никаких претензий»

Футболист киевского «Динамо» Владислав Дубинчак, который провел сезон в «Карпатах», мирно попрощался со львовским клубом.

«У меня закончилось арендное соглашение, поэтому я покидаю команду. Мы все обговорили с руководством. К клубу нет никаких претензий, все хорошо, мы со всем разобрались в этом плане.

Могу только пожелать удачи «Карпатам». Надеюсь, что эта ситуация закончится хорошо. Желаю болельщикам побольше терпения и дай Бог, чтобы «Карпаты» остались», – сказал Дубинчак.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отдаст Дубинчака в аренду в «Днепр-1».