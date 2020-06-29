Динамо отдаст Дубинчака в аренду в Днепр-1

21-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак перейдет в «Днепр-1». Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

«Подтверждаю, что у «Днепра-1» есть договоренность с «Динамо» по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в «Днепре-1», – сказал Цыганык в авторской программе на FootballHub.

В текущем сезоне Дубинчак на правах аренды провел в составе львовских «Карпат» 20 матчей, результативными действиями не отметился.

Читайте также: Итальянский клуб продлил соглашение с бывшим игроком Динамо