Динамо отдаст Дубинчака в аренду в Днепр-1

21-летний защитник столичного клуба, который играет в «Карпатах», снова будет отдан в аренду

  • 29.06.2020 22:43
  • 787 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо отдаст Дубинчака в аренду в Днепр-1
© ФК Карпаты. Владислав Дубинчак

21-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак перейдет в «Днепр-1». Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

«Подтверждаю, что у «Днепра-1» есть договоренность с «Динамо» по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в «Днепре-1», – сказал Цыганык в авторской программе на FootballHub.

В текущем сезоне Дубинчак на правах аренды провел в составе львовских «Карпат» 20 матчей, результативными действиями не отметился.

Читайте также: Итальянский клуб продлил соглашение с бывшим игроком Динамо

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:20
    0
    чистый фуфел!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:20
    0
    чистый фуфел!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности