Итальянский клуб продлил соглашение с бывшим игроком Динамо

Мигел Велозу еще на год остается в «Вероне»

  • 29.06.2020 21:48
  • 2171 просмотр
  • 1 комментарий
Итальянский клуб продлил соглашение с бывшим игроком Динамо
© ФК Верона. Мигел Велозу

Руководство итальянской «Вероны» продлило контракт с португальским полузащитником Мигелем Велозу, который хорошо известен в Украине по играм за «Динамо».

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до июня 2021 года.

В текущем розыгрыше Серии А португалец провел 24 матча, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Напомним, «Динамо» купило Мигела Велозу летом 2012 года у «Дженоа» за 7,5 миллионов евро. Спустя четыре года португалец вернулся в «Дженоа» на правах свободного агента.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:24
    +1
    Какой же мусор покупал в Киев,что в таких же мусорных командах они и играют
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:24
    +1
    Какой же мусор покупал в Киев,что в таких же мусорных командах они и играют
    Ссылка
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