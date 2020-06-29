Итальянский клуб продлил соглашение с бывшим игроком Динамо

Руководство итальянской «Вероны» продлило контракт с португальским полузащитником Мигелем Велозу, который хорошо известен в Украине по играм за «Динамо».

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до июня 2021 года.

В текущем розыгрыше Серии А португалец провел 24 матча, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Напомним, «Динамо» купило Мигела Велозу летом 2012 года у «Дженоа» за 7,5 миллионов евро. Спустя четыре года португалец вернулся в «Дженоа» на правах свободного агента.