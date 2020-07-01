Василий ПРИЙМА: «Договорились, что Карпаты отдадут мне одну зарплату»

Защитник Василий Прийма подтвердил, что разорвал контракт со львовскими «Карпатами».
«Я разорвал договор с клубом. Да, это связано с текущей ситуацией в «Карпатах». Пожелал им удачи, чтобы у них все было хорошо. Договорились, что они должны мне вернуть зарплату - половину», - сказал Прийма.
Сегодня стало официально известно, что «Карпаты» из-за финансовых проблем не поедут на матч УПЛ против «Мариуполя».
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Источник — Футбол 1/2/3
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