Василий ПРИЙМА: «Договорились, что Карпаты отдадут мне одну зарплату»

Украинский защитник покинул львовский клуб

  • 01.07.2020 01:00
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Василий ПРИЙМА: «Договорились, что Карпаты отдадут мне одну зарплату»
© fckarpaty.com

Защитник Василий Прийма подтвердил, что разорвал контракт со львовскими «Карпатами».

«Я разорвал договор с клубом. Да, это связано с текущей ситуацией в «Карпатах». Пожелал им удачи, чтобы у них все было хорошо. Договорились, что они должны мне вернуть зарплату - половину», - сказал Прийма.

Сегодня стало официально известно, что «Карпаты» из-за финансовых проблем не поедут на матч УПЛ против «Мариуполя».

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Источник — Футбол 1/2/3

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