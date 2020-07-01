Василий ПРИЙМА: «Договорились, что Карпаты отдадут мне одну зарплату»

Защитник Василий Прийма подтвердил, что разорвал контракт со львовскими «Карпатами».

«Я разорвал договор с клубом. Да, это связано с текущей ситуацией в «Карпатах». Пожелал им удачи, чтобы у них все было хорошо. Договорились, что они должны мне вернуть зарплату - половину», - сказал Прийма.

Сегодня стало официально известно, что «Карпаты» из-за финансовых проблем не поедут на матч УПЛ против «Мариуполя».