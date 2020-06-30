Карпаты начинают покидать игроки: ушли Дубинчак и Прийма

«Карпаты» на официальном сайте объявили об уходе из команды защитника Владислава Дубинчака, который был арендован у «Динамо». Ожидалось, что молодой игрок закончит сезон УПЛ во львовской команде.
21-летний Дубинчак в текущем чемпионате провел 19 матчей. Ранее сообщалось, что «Динамо» отправит Дубинчака в «Днепр-1».
Кроме того, «Карпаты» покидает опытный защитник Василий Прийма (2 матча).
Сегодня стало официально известно, что «Карпаты» из-за финансовых проблем не поедут на матч УПЛ против «Мариуполя».
Источник — ФК Карпаты
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