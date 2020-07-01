ВИДЕО. Пенальти в стиле Паненки. Месси забил 700-й гол в карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился юбилейным голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

На 50-й минуте аргентинец реализовал пенальти, ударив мяч подсечкой по центру ворот в стиле Антонина Паненки.

У Месси этот забитый мяч стал 700-м в карьере (630 голов забито за «Барселону» и 70 за сборную Аргентины).

Статистика по голам Месси