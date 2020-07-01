ВИДЕО. Пенальти в стиле Паненки. Месси забил 700-й гол в карьере

Аргентинец реализовал пенальти, ударив мяч подсечкой по центру ворот

  • 01.07.2020 00:38
  • 645 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Пенальти в стиле Паненки. Месси забил 700-й гол в карьере
© Twitter. Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился юбилейным голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

На 50-й минуте аргентинец реализовал пенальти, ударив мяч подсечкой по центру ворот в стиле Антонина Паненки.

У Месси этот забитый мяч стал 700-м в карьере (630 голов забито за «Барселону» и 70 за сборную Аргентины).

Статистика по голам Месси

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 01:39
    0
    Manticora, 01.07.2020 01:25
    ДИНАМО СУПЕР КЛУБ.. ЕМУ САМ МЕССИ НЕ ЗАБИВАЛ))
    как же он забьёт, если динамо не доползает до группы.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 01.07.2020 01:34
    0
    700 голов! Фантастическое достижение Месси!!! Только 7 человек забивали, а уже начиная с 8 го места ни у кого нет даже 600 голов.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 01.07.2020 01:25
    -1
    ДИНАМО СУПЕР КЛУБ.. ЕМУ САМ МЕССИ НЕ ЗАБИВАЛ))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 01:39
    0
    Manticora, 01.07.2020 01:25
    ДИНАМО СУПЕР КЛУБ.. ЕМУ САМ МЕССИ НЕ ЗАБИВАЛ))
    как же он забьёт, если динамо не доползает до группы.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 01.07.2020 01:34
    0
    700 голов! Фантастическое достижение Месси!!! Только 7 человек забивали, а уже начиная с 8 го места ни у кого нет даже 600 голов.
    Ссылка
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