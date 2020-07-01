ВИДЕО. Пенальти в стиле Паненки. Месси забил 700-й гол в карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился юбилейным голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».
На 50-й минуте аргентинец реализовал пенальти, ударив мяч подсечкой по центру ворот в стиле Антонина Паненки.
У Месси этот забитый мяч стал 700-м в карьере (630 голов забито за «Барселону» и 70 за сборную Аргентины).
700. Seven hundred goals. Incredible. #messi #BarçaAthletic pic.twitter.com/wk3lUvxbMU— Steven “Butch” Chandler (@butcherboy9691) June 30, 2020
Статистика по голам Месси
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Источник — Twitter
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