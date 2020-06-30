Мэр Львова: «Для города важно, чтобы Карпаты были и играли в УПЛ»

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал информацию о снятии «Карпат» с нынешнего розыгрыша УПЛ:

«Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций «Карпат», и я дал ему четкое понимание того, что для Львова важно, чтобы «Карпаты» были и играли в УПЛ. Мы готовы помогать всем, чем можем, но мы не имеем права финансировать профессиональные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Задача – чтобы владельцы «Карпат» нашли какое-то взаимопонимание, и чтобы у футболистов было гарантированное финансирование.

Переход «Карпат» в муниципальную собственность города? У нас нет таких планов. Вы видите, что сегодня происходит с коронавирусом? Поступления в бюджет упали очень серьезно.

Мы хотели включить город в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды. Но сегодня это вряд ли возможно, потому что совладельцы по-прежнему ищут диалог между собой. Найдут – будем поддерживать, делать все необходимое».

Ранее сообщалось о том, что матч «Карпат» против «Мариуполя» отменен.