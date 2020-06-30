Мэр Львова: «Для города важно, чтобы Карпаты были и играли в УПЛ»

Андрей Садовый – о судьбе «Карпат»

  • 30.06.2020 17:47
  • 1169 просмотров
  • 7 комментариев
Мэр Львова: «Для города важно, чтобы Карпаты были и играли в УПЛ»
© YouTube. Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал информацию о снятии «Карпат» с нынешнего розыгрыша УПЛ:

«Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций «Карпат», и я дал ему четкое понимание того, что для Львова важно, чтобы «Карпаты» были и играли в УПЛ. Мы готовы помогать всем, чем можем, но мы не имеем права финансировать профессиональные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Задача – чтобы владельцы «Карпат» нашли какое-то взаимопонимание, и чтобы у футболистов было гарантированное финансирование.

Переход «Карпат» в муниципальную собственность города? У нас нет таких планов. Вы видите, что сегодня происходит с коронавирусом? Поступления в бюджет упали очень серьезно.

Мы хотели включить город в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды. Но сегодня это вряд ли возможно, потому что совладельцы по-прежнему ищут диалог между собой. Найдут – будем поддерживать, делать все необходимое».

Ранее сообщалось о том, что матч «Карпат» против «Мариуполя» отменен.

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Источник — YouTube

(8 голосов)

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Комментарии
    Vadim-77
      Vadim-77, 30.06.2020 18:52
    -1
    Воровать, вырубать леса, выводить деньги в офшоры, вы тоже права не имеете, однако изо дня в день это делаете. А как доходит до того, что нужно что-то полезное для людей сделать, садовые сразу вспоминают о законе и не имении права. А вы люди приходите, голосуйте за этих упырей ...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 18:40
    0
    Создайте ГалПЛ и играйте все скопом.)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.06.2020 18:35
    -3
    Садовый все правильно говорит - какой смысл кормить за счет бюджета около сотни дармоедов? Ну хорошо, если только тратиться на харчи, но ведь им и приличные бабки на зарплату надо выделять ( меньше чем за 20 штук баксов они по мячу бить не станут) и ради чего? Может на бурштын команду послать? Накопают там себе на несколько сезонов и пусть бегают дальше на свежем воздухе...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2020 18:24
    +2
    Хто ще не пропіарився? Займайте чергу
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 30.06.2020 18:13
    +2
    axylinam, 30.06.2020 17:57
    Типичная предвыборная пустая болтовня
    Стовідсотково.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 18:08
    +3
    Оооооо, вже Андрійко Доля перед осінніми місцевими виборами збудженим став...
    Ше тебе, хабарнику, у тій історії не було.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2020 17:57
    +6
    Типичная предвыборная пустая болтовня
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2020 17:57
    +6
    Типичная предвыборная пустая болтовня
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 18:08
    +3
    Оооооо, вже Андрійко Доля перед осінніми місцевими виборами збудженим став...
    Ше тебе, хабарнику, у тій історії не було.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2020 18:24
    +2
    Хто ще не пропіарився? Займайте чергу
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 30.06.2020 18:13
    +2
    axylinam, 30.06.2020 17:57
    Типичная предвыборная пустая болтовня
    Стовідсотково.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 18:40
    0
    Создайте ГалПЛ и играйте все скопом.)
    Ссылка
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