Фенербахче готов заплатить €1 миллион за аренду Родригеша

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в 25-летнем люксембургском форварде киевского «Динамо» Жерсоне Родригеше, который выступает за «Анкарагюджю» на правах аренды.

«Фенербахче» хочет арендовать футболиста с правом выкупа. Стамбульский клуб готов заплатить за аренду игрока €1 миллион.

В текущем сезоне Родригеш провел за «Анкарагюджю» 10 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Жерсона с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что Родригеш хочет покинуть «Динамо», если главным тренером команды останется Алексей Михайличенко.