Фенербахче готов заплатить €1 миллион за аренду Родригеша

Турецкий клуб заинтересован в футболисте киевского «Динамо»

  • 30.06.2020 14:06
  • 1215 просмотров
  • 3 комментария
Фенербахче готов заплатить €1 миллион за аренду Родригеша
© Buzz Spor Twitter. Жерсон Родригеш

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в 25-летнем люксембургском форварде киевского «Динамо» Жерсоне Родригеше, который выступает за «Анкарагюджю» на правах аренды.

«Фенербахче» хочет арендовать футболиста с правом выкупа. Стамбульский клуб готов заплатить за аренду игрока €1 миллион.

В текущем сезоне Родригеш провел за «Анкарагюджю» 10 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Жерсона с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что Родригеш хочет покинуть «Динамо», если главным тренером команды останется Алексей Михайличенко.

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Источник — Yeni Şafak

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 14:27
    +3
    Нормальное бабло за аренду. Сурку нужно побыстрее подсуетится пока турки не передумали
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.06.2020 14:12
    -1
    dd dent, 30.06.2020 14:10
    Брали за 5?
    здається 2, але там високі підйомні і з/п...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 14:10
    -2
    Брали за 5?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 14:27
    +3
    Нормальное бабло за аренду. Сурку нужно побыстрее подсуетится пока турки не передумали
    Ссылка
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