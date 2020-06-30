Жерсон Родригеш хочет покинуть Динамо, если тренером останется Михайличенко

Универсальный атакующий футболист Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды из «Динамо» за «Анкарагюджю», хочет покинуть украинскую команду, если в следующем сезоне ее останется тренировать Алексей Михайличенко.
По информации турецких журналистов, в настоящий момент 25-летний Родригеш изучает все возможные варианты, среди которых есть и возвращение в «Динамо».
Успешные выступления Родригеша в Турции привлекли к футболисту внимание ряда тамошних грандов. В частности, по последним данным, интерес к Жерсону есть у «Галатасарая» и «Фенербахче».
За «Анкарагюджю» Родригеш в чемпионате Турции провел 10 матчей, записав на свой счет 5 голов и 1 результативную передачу.
Источник — FutbolArena
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