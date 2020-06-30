ФОТО. Как состав Барселоны может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в будущем сезоне может выглядеть состав каталонской «Барселоны».
В летнее трансферное окно «Барселона» рассталась с бразильским полузащитником Артуром и подписала хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Источник — Transfermarkt
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