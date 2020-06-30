Во вторник, 30 июня, в рамках 33-го тура Ла Лиги «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Поединок состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» - «Атлетико».
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Сергей Цыба, Sport.ua
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