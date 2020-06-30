Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Олимпик неплохо играл против Ворсклы»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал ничью «Ворсклы» и «Олимпика» (0:0) в матче 28 тура украинской Премьер-лиги. Кандидат в президенты УПЛ отметил достойное выступление дончан против финалиста Кубка Украины.

«Олимпик неплохо играл в этой встрече, прибавили во втором тайме и нападающие хорошо сыграли. Шахаб, как всегда, создаёт себе моменты. Голевые моменты у Олимпика были во втором тайме, а Тейшейра потихоньку набирает форму», – сказал Метревели.

Напомним, 8 июля в Харькове «Ворскла» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо».