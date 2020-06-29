Алексей БЕЛИК: «Если Смалийчук любит Карпаты, тогда дай полтора миллиона»

Специалист прокомментировал положение дел во львовском клубе

  • 29.06.2020 23:36
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
Алексей БЕЛИК: «Если Смалийчук любит Карпаты, тогда дай полтора миллиона»
© Sport.ua. Алексей Белик

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о положении дел во львовских «Карпатах». Ранее сообщалось, что у команды не хватает средств на завершение сезона.

«Если честно, я вообще в шоке. Потерять команду, которая имеет такую армию болельщиков. У нас некоторые клубы бьются за этих болельщиков... При всем уважении к директору клуба, я могу сказать, что вы не болеете душой за «Карпаты».

Почему вы бросились спасать только сейчас? Это нужно было делать еще год назад. Вам говорили и Цыганык, и Витя Вацко. Они кричали, что команду надо спасать.

Это же не так, что вчера были деньги, а сегодня закончились. Идите и разговаривайте к Парпи. Но мы знаем, что это не Парпи, а Коломойский.

А если Смалийчук любит «Карпаты», тогда дай полтора миллиона, чтобы команда закончила чемпионат. После этого садитесь за стол переговоров», — отметил Белик.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Саня Бах
      Саня Бах, 29.06.2020 23:56
    0
    лисому в кнайпi вiвцi гальбу пива фундують, а воно собi придумало, що купило в старого якусь там частку...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.06.2020 23:43
    0
    Походу лисий навіть на соляреу немає... Балабол... Кризовий менеджер!
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 29.06.2020 23:56
    0
    лисому в кнайпi вiвцi гальбу пива фундують, а воно собi придумало, що купило в старого якусь там частку...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.06.2020 23:43
    0
    Походу лисий навіть на соляреу немає... Балабол... Кризовий менеджер!
    Ссылка
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