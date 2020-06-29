ФОТО. Как состав Ювентуса может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав туринского «Ювентуса».
Ранее «Ювентус» выкупил вингера «Аталанты» Кулусевски и полузащитника «Барселоны» Артура.
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