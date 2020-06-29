Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мотивации у Шахтера было хоть отбавляй»

Хавбек «Зари» подвел итоги поединка с донецким клубом (0:0)

  • 29.06.2020 18:48
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мотивации у Шахтера было хоть отбавляй»
© ФК Заря Луганск. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями о матче 28-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (0:0).

- Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал «Шахтер». Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю довольно неплохим результатом.

- Некоторые говорили, что «Шахтер» будет немотивирован.
- Слышал я и об этом, и о том, что на поле молодежь будет. Как видим, если даже лидеры «горняков» сначала остались в запасе, то во втором тайме играла стопроцентная основа. И мотивации у «Шахтера» было хоть отбавляй.

- У «Зари» были хорошие моменты, чтобы забить.
- Да, не спорю. Создавали моменты, шли вперед. Был и у меня отличный шанс, но с моим ударом, хоть и не без труда, но справился Андрей Пятов. Могли забить и нам, но хорошо сыграл Никола Василь. Как, собственно говоря, и вся команда в целом.

- Отсутствие голов — отсутствие ошибок?
- Полного отсутствия не исключишь, но вы правы: когда не слишком много ошибок, то и голов не слишком много.

- Радует то, что игра не была грубой.
- Мы, как и «Шахтер», старались играть технично и аккуратно. И, считаю, нам это удалось. Практически полное отсутствие желтых карточек тому подтверждение.

- Борьба за высокие места продолжается.
- Да, судьба призовых мест еще не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 29.06.2020 19:17
    +1
    А какая у Шахтера мотивация? Разве, что премиальные, а так уже давно все ясно!!!
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 29.06.2020 19:17
    +1
    А какая у Шахтера мотивация? Разве, что премиальные, а так уже давно все ясно!!!
    Ссылка
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