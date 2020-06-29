Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мотивации у Шахтера было хоть отбавляй»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями о матче 28-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (0:0).

- Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал «Шахтер». Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю довольно неплохим результатом.

- Некоторые говорили, что «Шахтер» будет немотивирован.

- Слышал я и об этом, и о том, что на поле молодежь будет. Как видим, если даже лидеры «горняков» сначала остались в запасе, то во втором тайме играла стопроцентная основа. И мотивации у «Шахтера» было хоть отбавляй.

- У «Зари» были хорошие моменты, чтобы забить.

- Да, не спорю. Создавали моменты, шли вперед. Был и у меня отличный шанс, но с моим ударом, хоть и не без труда, но справился Андрей Пятов. Могли забить и нам, но хорошо сыграл Никола Василь. Как, собственно говоря, и вся команда в целом.

- Отсутствие голов — отсутствие ошибок?

- Полного отсутствия не исключишь, но вы правы: когда не слишком много ошибок, то и голов не слишком много.

- Радует то, что игра не была грубой.

- Мы, как и «Шахтер», старались играть технично и аккуратно. И, считаю, нам это удалось. Практически полное отсутствие желтых карточек тому подтверждение.

- Борьба за высокие места продолжается.

- Да, судьба призовых мест еще не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими.