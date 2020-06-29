Шабанов и Шепелев с Шахтером не сыграют

В поединке против «Десны» (2:3) киевское «Динамо» лишилось двух основных исполнителей на матч 29-го тура УПЛ, в котором «бело-синие» примут на своем поле донецкий «Шахтер».

Защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев, имеющий наибольшее количество голевых передач среди игроков «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ, получили желтые карточки, которые стали для футболистов четвертыми в чемпионате 2019/2020. Соответственно, оба игрока получили автоматическую дисквалификацию на один матч.

На счету Шабанова в нынешнем сезоне 31 матч во всех турнирах (три забитых мяча), в активе Шепелева — 34 сыгранных поединка (1 гол).

Также под вопросом находится участие в матче с «Шахтером» еще двух защитников «Динамо» — Дениса Попова и Виталия Миколенко, которые получили травмы.

Матч «Динамо» — «Шахтер» пройдет в субботу, 4-го июля, в Киеве на НСК «Олимпийский», начало — в 19:30.