Шабанов и Шепелев с Шахтером не сыграют

У футболистов киевского «Динамо» перебор желтых краточек

  • 29.06.2020 17:57
  • 1245 просмотров
  • 3 комментария
Шабанов и Шепелев с Шахтером не сыграют
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов и Владимир Шепелев

В поединке против «Десны» (2:3) киевское «Динамо» лишилось двух основных исполнителей на матч 29-го тура УПЛ, в котором «бело-синие» примут на своем поле донецкий «Шахтер».

Защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев, имеющий наибольшее количество голевых передач среди игроков «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ, получили желтые карточки, которые стали для футболистов четвертыми в чемпионате 2019/2020. Соответственно, оба игрока получили автоматическую дисквалификацию на один матч.

На счету Шабанова в нынешнем сезоне 31 матч во всех турнирах (три забитых мяча), в активе Шепелева — 34 сыгранных поединка (1 гол).

Также под вопросом находится участие в матче с «Шахтером» еще двух защитников «Динамо» — Дениса Попова и Виталия Миколенко, которые получили травмы.

Матч «Динамо» — «Шахтер» пройдет в субботу, 4-го июля, в Киеве на НСК «Олимпийский», начало — в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 19:47
    -2
    Желтые карточки - это отмазка.
    У них нашли трихомониаз.Срочно надо лечить. И всё потому, что отодрали Zporta (pavelka) в гей-баре Lift в туалете
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 18:55
    +2
    Николай Власов, 29.06.2020 18:30
    ШАХТЁР В ПЕРЕД К НОВОЙ ПОБЕДЕ ПОКАЖИТЕ СВОЙ КЛАСС
    Днонецк, днонбас- сосали вы у нас
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 29.06.2020 18:30
    -6
    ШАХТЁР В ПЕРЕД К НОВОЙ ПОБЕДЕ ПОКАЖИТЕ СВОЙ КЛАСС
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 18:55
    +2
    Николай Власов, 29.06.2020 18:30
    ШАХТЁР В ПЕРЕД К НОВОЙ ПОБЕДЕ ПОКАЖИТЕ СВОЙ КЛАСС
    Днонецк, днонбас- сосали вы у нас
    Ссылка
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