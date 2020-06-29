Шабанов и Шепелев с Шахтером не сыграют

В поединке против «Десны» (2:3) киевское «Динамо» лишилось двух основных исполнителей на матч 29-го тура УПЛ, в котором «бело-синие» примут на своем поле донецкий «Шахтер».
Защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев, имеющий наибольшее количество голевых передач среди игроков «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ, получили желтые карточки, которые стали для футболистов четвертыми в чемпионате 2019/2020. Соответственно, оба игрока получили автоматическую дисквалификацию на один матч.
На счету Шабанова в нынешнем сезоне 31 матч во всех турнирах (три забитых мяча), в активе Шепелева — 34 сыгранных поединка (1 гол).
Также под вопросом находится участие в матче с «Шахтером» еще двух защитников «Динамо» — Дениса Попова и Виталия Миколенко, которые получили травмы.
Матч «Динамо» — «Шахтер» пройдет в субботу, 4-го июля, в Киеве на НСК «Олимпийский», начало — в 19:30.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У них нашли трихомониаз.Срочно надо лечить. И всё потому, что отодрали Zporta (pavelka) в гей-баре Lift в туалете
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.