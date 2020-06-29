Гранада – Эйбар – 1:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 32-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» дома проиграла «Эйбару».
Смотрите видео голов и обзор матча «Гранада» – «Эйбар» – 1:2.
Лучшие моменты матча Гранада - Эйбар
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Гранада).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло де Бласис (Эйбар).
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Источник — Sport.ua
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