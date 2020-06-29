САБО: «О таких игроках, как Марлос и Тайсон, Динамо может только мечтать»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о причинах отрицательного результата киевлян в матче с «Десной» (2:3).

— У «Динамо» нет классной команды, нет топовых футболистов, — отсюда и результаты в чемпионате Украины. Состав «бело-синих» сейчас — уже на уровне остальных команд первой шестерки, за исключением, конечно же, «Шахтера». О таких исполнителях, как Марлос и Тайсон, «Динамо» пока что может только мечтать...

— Команде Алексея Михайличенко придется трудно в борьбе с «Зарей» и «Десной»?

— А как может быть иначе? «Заря» и «Десна» еще в начале этого сезона создали команды не хуже, чем у «Динамо». Черниговцы за счет своей невероятной работоспособности, и тренерского опыта Александра Рябоконя треплют нервы всем и реально претендуют на бронзу. Я еще до сегодняшнего матча говорил, что «Динамо» как минимум не выиграет у «Десны».

— «Динамо» два мяча пропустило после розыгрыша угловых...

— Это из-за отсутствия должного мастерства. «Десна» — играющая команда, и она не просто давит, а старается действовать хитро, заставить соперника совершить ошибку. Но я понимаю еще, когда «Динамо» все-таки выровняло положение — 2:2, это нормально, как для такого поединка. Киевлянам надо было спокойно и грамотно удержать эту ничью. Но они побежали вперед и стали забрасывать штрафную площадь «Десны» навесами. А кто там может хорошо сыграть головой — Цыганков, Де Пена или Вербич?

