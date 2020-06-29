САБО: «О таких игроках, как Марлос и Тайсон, Динамо может только мечтать»

Эксперт назвал главную причину низких результатов киевского клуба

  • 29.06.2020 10:21
  • 782 просмотра
  • 3 комментария
САБО: «О таких игроках, как Марлос и Тайсон, Динамо может только мечтать»
© ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о причинах отрицательного результата киевлян в матче с «Десной» (2:3).

— У «Динамо» нет классной команды, нет топовых футболистов, — отсюда и результаты в чемпионате Украины. Состав «бело-синих» сейчас — уже на уровне остальных команд первой шестерки, за исключением, конечно же, «Шахтера». О таких исполнителях, как Марлос и Тайсон, «Динамо» пока что может только мечтать...

— Команде Алексея Михайличенко придется трудно в борьбе с «Зарей» и «Десной»?
— А как может быть иначе? «Заря» и «Десна» еще в начале этого сезона создали команды не хуже, чем у «Динамо». Черниговцы за счет своей невероятной работоспособности, и тренерского опыта Александра Рябоконя треплют нервы всем и реально претендуют на бронзу. Я еще до сегодняшнего матча говорил, что «Динамо» как минимум не выиграет у «Десны».

— «Динамо» два мяча пропустило после розыгрыша угловых...
— Это из-за отсутствия должного мастерства. «Десна» — играющая команда, и она не просто давит, а старается действовать хитро, заставить соперника совершить ошибку. Но я понимаю еще, когда «Динамо» все-таки выровняло положение — 2:2, это нормально, как для такого поединка. Киевлянам надо было спокойно и грамотно удержать эту ничью. Но они побежали вперед и стали забрасывать штрафную площадь «Десны» навесами. А кто там может хорошо сыграть головой — Цыганков, Де Пена или Вербич?
 

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 10:39
    +1
    Вячеслав Круссер, 29.06.2020 10:36
    Марлос и Тайсон играли так же блекло как всё Динамо
    ... И у них на тооо есть 5 причин...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 10:36
    -2
    Марлос и Тайсон играли так же блекло как всё Динамо
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 10:32
    +1
    Хм, о таких игрока многие европейские Топы могут только мечтать. Марлос и Тайсон игроки уровня Виллиана, Косты, Ферны, Фреда. Не стоит лишний раз напоминать где играют эти игроки.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 10:39
    +1
    Вячеслав Круссер, 29.06.2020 10:36
    Марлос и Тайсон играли так же блекло как всё Динамо
    ... И у них на тооо есть 5 причин...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 10:32
    +1
    Хм, о таких игрока многие европейские Топы могут только мечтать. Марлос и Тайсон игроки уровня Виллиана, Косты, Ферны, Фреда. Не стоит лишний раз напоминать где играют эти игроки.
    Ссылка
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