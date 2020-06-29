Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Готова играть даже без зрителей»

Вторая ракетка Украины – о возобновлении турниров

  • 29.06.2020 07:12
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Готова играть даже без зрителей»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала возобновление официальных соревнований.

«До турниров в США я пока не знаю, где будут выступать, На днях с командой будем это обсуждать. Надеюсь, что смогу отыграть достаточно много турниров. 100% буду играть на US Open, если его будут проводить. Также планирую сыграть на Премьере (в Нью-Йорке). 

Я готова играть при любых обстоятельствах, в том числе, и без зрителей. Хочется уже вернуться на корт и играть. Пока тренируюсь в Одессе, затем полечу на турнир в Сербии, а после Сербии уже будем думать над дальнейшими планами, где будет проходить моя подготовка», – сказала Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

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