Ястремская планирует выступить на US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет выступить на кортах в Нью-Йорке в этом году.
«100% я буду играть на турнирах «Premier 5» в США и US Open, если их будут проводить», – сказала Ястремская.
Напомним, что во второй половине августа в Нью-Йорке должны пройти соревнования серии WTA Premier 5, которые перенесли из Цинциннати, после чего на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг будет сыгран Открытый чемпионат США.
В прошлом году Даяна Ястремская дошла на US Open до третьего круга, проиграв в украинском дерби Элине Свитолиной.
Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open-2020.
Источник — Большой теннис Украины
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