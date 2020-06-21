Ястремская планирует выступить на US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет выступить на кортах в Нью-Йорке в этом году.

«100% я буду играть на турнирах «Premier 5» в США и US Open, если их будут проводить», – сказала Ястремская.

Напомним, что во второй половине августа в Нью-Йорке должны пройти соревнования серии WTA Premier 5, которые перенесли из Цинциннати, после чего на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг будет сыгран Открытый чемпионат США.

В прошлом году Даяна Ястремская дошла на US Open до третьего круга, проиграв в украинском дерби Элине Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open-2020.