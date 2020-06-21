Ястремская планирует выступить на US Open

Украинка хочет принять участие на двух турнирах в Нью-Йорке, которые начнутся ближе к концу лета

  • 21.06.2020 15:53
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Ястремская планирует выступить на US Open
© Instagram. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет выступить на кортах в Нью-Йорке в этом году.

«100% я буду играть на турнирах «Premier 5» в США и US Open, если их будут проводить», – сказала Ястремская. 

Напомним, что во второй половине августа в Нью-Йорке должны пройти соревнования серии WTA Premier 5, которые перенесли из Цинциннати, после чего на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг будет сыгран Открытый чемпионат США.

В прошлом году Даяна Ястремская дошла на US Open до третьего круга, проиграв в украинском дерби Элине Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open-2020.

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Источник — Большой теннис Украины

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