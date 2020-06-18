Свитолина может пропустить US Open-2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что может пропустить US Open-2020:

«Здорово, что все возвращается, конечно же, есть очень много вопросов. Думаю, что не только у меня. На данный момент те условия, которые нам предлагают, они не идеальны, потому что будет много тестов, плюс изоляция, не понятно, что будет с очками, с деньгами…

Очень сложно что-то сказать. Если не будет очков на этом турнире, то не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, так как условия достаточно жесткие. Если нужно проводить так много времени в изоляции, то это тоже играет большую роль. Будем смотреть... Я знаю, что будут еще встречи, что в ближайшие недели это будет решаться.

Конечно, я думаю, что USTA и US Open сделают все возможное, чтобы провести этот турнир как можно лучше, чтобы никто не заболел по ходу соревнований. Но, я считаю, что условия все равно достаточно жесткие. Например, согласно правилу, если ты заболел или у тебя есть какие-то симптомы, то тебя могут снять с любого раунда, изолировать тебя на 14 дней…

Некоторые моменты, которые еще точно не известно, как они будут проходить, - вот это достаточно сложно для всех игроков. Я думаю, что они все сделают как можно лучше для нас. Будем смотреть в ближайшее время, как все пройдет. Я надеюсь, что все сложится и мы потихоньку будем возвращаться».

Ранее губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open-2020.