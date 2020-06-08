Ястремская заявилась на выставочный турнир в Сербии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Показательный турнир под названием Eastern European Championship пройдет в Академии Янко Типсаревича в середине июня.

Напомним, в мужской сетке будет представлен украинец Сергей Стаховский, в женской – Катерина Козлова.

Ранее Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ.