Ястремская заявилась на выставочный турнир в Сербии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Показательный турнир под названием Eastern European Championship пройдет в Академии Янко Типсаревича в середине июня.
Напомним, в мужской сетке будет представлен украинец Сергей Стаховский, в женской – Катерина Козлова.
Ранее Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ.
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