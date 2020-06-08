Ястремская заявилась на выставочный турнир в Сербии

В Белграде мы увидим как минимум троих представителей Украины

  • 08.06.2020 11:50
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Ястремская заявилась на выставочный турнир в Сербии
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Показательный турнир под названием Eastern European Championship пройдет в Академии Янко Типсаревича в середине июня. 

Напомним, в мужской сетке будет представлен украинец Сергей Стаховский, в женской – Катерина Козлова.

Ранее Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko)

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Источник — Instagram

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