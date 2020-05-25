Стаховский примет участие в выставочном турнире в Сербии

Украинский теннисист Сергей Стаховский примет участие в выставочном турнире в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Показательный турнир под названием Eastern European Championship пройдет в Академии Янко Типсаревича в середине июня.

Напомним, на прошлой неделе Стаховский сражался за Кубок Будапешта, но не смог побороться за призовые места.