Будапешт. Стаховский потерпел поражение в миксте на показательном турнире

Сегодня, 23 мая, в Будапеште состоялись показательные соревнования, в которых принял участие украинец Сергей Стаховский. Предлагаем ознакомиться с результатами.

1-й матч: Сергей Стаховский - Мартон Фучович 1:4, 2:4

2-й матч: Анна Бондар - Фанни Штоллар 4:3, 4:0

3-й матч: Стаховский / Бондар - Фучович / Штоллар 4:2, 1:4, 6:10

По итогам этой матчевой встречи Мартон Фучович и Фанни Штоллар гарантировали себе выход в финал.

Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю из Венгрии.