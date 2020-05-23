Будапешт. Стаховский потерпел поражение в миксте на показательном турнире

В столице Венгрии проходит второй игровой день на показательных соревнованиях

  • 23.05.2020 19:43
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Будапешт. Стаховский потерпел поражение в миксте на показательном турнире
© БТУ. Сергей Стаховский и Мартон Фучович

Сегодня, 23 мая, в Будапеште состоялись показательные соревнования, в которых принял участие украинец Сергей Стаховский. Предлагаем ознакомиться с результатами.

1-й матч: Сергей Стаховский - Мартон Фучович 1:4, 2:4
2-й матч: Анна Бондар - Фанни Штоллар 4:3, 4:0
3-й матч: Стаховский / Бондар - Фучович / Штоллар 4:2, 1:4, 6:10

По итогам этой матчевой встречи Мартон Фучович и Фанни Штоллар гарантировали себе выход в финал.

Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю из Венгрии.

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Источник — Большой теннис Украины

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