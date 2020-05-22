Стаховский проиграл стартовый матч на Кубке Будапешта

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№167 ATP) начал с поражения участие в выставочном турнире под названием «Кубок Будапешта».

В первом матче украинец уступил Петеру Надю из Венгрии (№533 ATP).

Кубок Будапешта

Сергей Стаховский (Украина) – Петер Надь (Венгрия) – 4:1, 1:4, 2:4

Отметим, что теннисисты на этих соревнованиях поделены на две группы, в каждой из которых находится три смешанные пары (мужчина + женщина). Все участники будут играть одиночные матчи и микст.

Дуэты, которые займут вторые места в группах, разыграют третье общекомандное место, лидеры по итогам группового этапа сразятся за титул.