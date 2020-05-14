Стаховский примет участие в Кубке Будапешта

Украинец сыграет в паре с Анной Бондар

  • 14.05.2020 09:54
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Стаховский примет участие в Кубке Будапешта
© ФТВ

Украинский теннисист Сергей Стаховский примет участие в турнире, который организовывает Федерация тенниса Венгрии.
 
Соревнования под названием «Кубок Будапешта» пройдут с 22 по 24 мая в Национальном учебном центре, участие в нем примут лучшие местные теннисисты.
 
Формат турнира схож с Кубком Хопмана. Спортсмены будут соревноваться в миксте.
 
Желтая группа
Адриенн Надь / Аттила Балаж
Далма Гальфи / Пирос Жомбор
Река-Луца Яни / Фабьян Марожан 
 
Голубая группа
Фанни Штоллар / Мартон Фучович
Анна Бондар / Сергей Стаховский 
Тимеа Бабош / Петер Надь

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Источник — ФТВ

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