Стаховский примет участие в Кубке Будапешта

Украинский теннисист Сергей Стаховский примет участие в турнире, который организовывает Федерация тенниса Венгрии.



Соревнования под названием «Кубок Будапешта» пройдут с 22 по 24 мая в Национальном учебном центре, участие в нем примут лучшие местные теннисисты.



Формат турнира схож с Кубком Хопмана. Спортсмены будут соревноваться в миксте.



Желтая группа

Адриенн Надь / Аттила Балаж

Далма Гальфи / Пирос Жомбор

Река-Луца Яни / Фабьян Марожан



Голубая группа

Фанни Штоллар / Мартон Фучович

Анна Бондар / Сергей Стаховский

Тимеа Бабош / Петер Надь

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