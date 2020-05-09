Сергей СТАХОВСКИЙ: «Объединение туров будет плюсовым для WTA»

Украинский теннисист не понимает, получит ли от этого выгоду ATP

  • 09.05.2020 17:42
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Объединение туров будет плюсовым для WTA»
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал создание одного руководящего органа для мужского и женского туров.
 
«С финансовой стороны WTA-тур слабее, поскольку система работы WTA она в большей степени зависит от субсидий самих турниров. Это делается для того, чтобы уровень призовых был выше, чем у турниров ATP, или хотя бы соответствовал. Это делается не за счет денег спонсоров, а за счет внутренних денег WTA. Из-за чего уровень пенсий, например, намного ниже, чем у игроков АТР. Объединение будет плюсовым для WTA. Я не знаю, в какой формуле оно будет плюсовым для ATP.
 
То, что Федерер это сказал... Он сказал популярную вещь, в этом нет ничего страшного. Если его не поддержат, то в глазах публики он красавец, потому что он сказал правильно. Если его поддержат, он снова же красавец, потому что он это начал. Беспроигрышный вариант, если честно. Вполне возможно, что «от фонаря» он это не сказал, что это уже была оговоренная ситуация. Я не могу понять, какой плюс это принесет АТР. Глобально для тенниса это будет плюс, бесспорно, один руководящий орган будет только плюсовым в дальнейшем», – сказал Стаховский в программе «Теннис о теннисе».

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Источник — Большой теннис Украины

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