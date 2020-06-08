Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ

Младшая сестра Даяны Ястремской уже не слуху

  • 08.06.2020 09:48
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ
© БТУ. Иванна Ястремская с мамой

Младшая сестра Даяны Ястремской, Иванна, стала чемпионкой уикэнд-турнира второй категории, который проходил в Херсоне (соревнование среди игроков до 14 лет).

Для 13-летней одесситки это первый одиночный титул на турнирах ФТУ.

Путь к победе:
R12: Мишель Ботика (Одесса) 6:1, 6:1
QF: Ульяна Даценко (Херсон) 3:6, 6:2, 6:2
SF: Елизавета Чайникова (Одесса) 6:2, 6:2
FR: Валерия Фоменко (Одесса) 6:4, 6:1

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 08.06.2020 09:52
    0
    Вродлива дівчина, вся в матір.
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 08.06.2020 09:52
    0
    Вродлива дівчина, вся в матір.
    Ссылка
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